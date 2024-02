AUDIO - Impallomeni: "Calzona confermato per il prossimo anno non sarebbe clamoroso"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Stringara:"Andreas Brehme una splendida persona per me un amico. Ferrari:" Occhio all'Atletico ora gioca a calcio. Il centrocampo Inter tra i forti d'Europa." Impallomeni:" Come gioco Inter superiore al Real Madrid.

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Napoli, si ricomincia dal terzo allenatore di questa stagione:

"Gli errori di ADL sono sotto gli occhi di tutti. Serviva però dare una sterzata, c'era una crisi tecnica da bloccare. Mazzarri ha avuto un calendario infernale ma non è riuscito a dare la scossa. La squadra dello scorso anno è evaporata. Calzona? Credo sia l'uomo giusto, conosce l'ambiente, è motivato. Meglio avere uno affermato o delle persone funzionali e sviluppare meglio scouting e sviluppare la società? Credo che questa seconda via sia quella perseguibile ora in Italia. Non credo che lui e De Rossi siano solo traghettatori. Serve tenere loro e sviluppare uno scouting per trovare giocatori affamati, motivati".

In prospettiva chi vede sulla panchina del Napoli?

"Io non scarterei la sua riconferma. Se dovesse far bene Calzona, potrebbe rimanere e non sarebbe così clamoroso. ADL ha salvato per ora l'area scouting, non vuole metterla in discussione ma vuole rafforzarla. Con un allenatore preparato come Calzona con questi ragazzi può nascere qualcosa di diverso. Siamo alla fine di un ciclo e pronti per uno nuovo. Vedremo che succederà dopo Osimhen, con Kvaratskhelia e altri elementi. Calzona conosce l'ambiente, è un uomo Napoli, potrebbe giocarsi la sua chance e magari le cose tornano a funzionare. Non è detto che devi per forza prendere un big la prossima stagione se le cose finiscono bene quest'anno".