AUDIO - Impallomeni: “E’ difficile fare rivoluzioni, ma Mazzarri deve inventarsi qualcosa”

A TMW Radio, durante Maracanà, è stato protagonista Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.



Ospiti: Bazzani:"La Lazio rischia per le assenze. L'Inter rischia meno di tutte. Impallomeni:" Genoa - Inter può influire su Juve - Roma." Rossi:" Nell'Inter i giocatori si aiutano tutti." Tenerani:" Quello che impressiona dell'Inter è la difesa. La Fiorentina può sperare nella Champions." Maracana Con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.

Mazzarri dice che Osimhen va protetto e che le rivoluzioni non si fanno a gennaio:

"Si è parlato anche di sistema di gioco. E' vero che è difficile fare rivoluzioni ma se le cose non funzionano bisogna inventarsi qualcosa. Non so se la difesa a tre o il suo modulo storico, ma qualcosa devi inventarti. Lui mantiene le cose invariate e i risultati sono questi. E' un Napoli ballerino, non più efficace anche davanti".