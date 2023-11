AUDIO - Impallomeni: "Garcia, che caratterino. Ma certe cose non si possono dire"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Longhi:" Il titolo di Tutto Sport per accendere una miccia. Le difese conto non a caso le prime due hanno la migliore retroguardia. L'Atalanta ha trovato in Scamacca il 9 del futuro. Per l'Inter è test durissimo. Il Milan non riesce a giocare una partita completa come prestazioni." Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Garcia dice che con il Milan non hano fatto così male e che si può recuperare le prime:

"Che caratterino. Se parla così c'è qualcosa che bolle in pentola forse. La tensione è sotto gli occhi di tutti. Non ho ancora capito perché difenda ancora questi primi tempi. Ha detto le stesse cose con Lazio, Fiorentina. Certe cose non si possono dire. Il Napoli col Milan dopo 20' era completamente slegato. Se il Napoli gioca come nel primo tempo col Milan non ha prospettive. Se lui non vede criticità va bene così, ma il Napoli è quinto dietro l'Atalanta. Può ancora lottare per lo Scudetto? E' durissima se è questo".