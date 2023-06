AUDIO - Impallomeni: "Garcia si è presentato bene. Osimhen? Perderlo sarebbe un trauma”

"L'unica che ha disponibilità economiche è il Napoli, con i 70 mln della vendita di Kim".

Ospiti: Del Genio: "Mi ha colpito la semplicità di Garcia. Se rimane così Napoli favorito." De Canio: "La cessione di Osimhen va programma non improvvisata." Impallomeni: "Ora perdere Osimhen sarebbe un trauma." Maracanà con Marco Piccari

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato del nuovo corso Garcia a Napoli a Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Presentato Garcia a Napoli. Lui ha detto che vuole vincere trofei:

"Non è dispiaciuto. E' entusiasta, è positivo, ha anche il sorriso. Spalletti ha dimostrato di essere di un altro livello, ma ha accettato la sfida e vuole fare bene. Magari qualche pezzo da novanta lo perderà ma non è detto che non sia una squadra da Champions. Vedremo che faranno le altre. All'Inter molti attaccanti sono in bilico, quindi anche loro perdono giocatori importanti. Il Napoli forse terrà Osimhen ancora un anno e Garcia così potrebbe giocare per ripetersi. Non mi aspetto una rivoluzione totale al Napoli".

Garcia dice di non voler rivoluzionare tutto. E non ha parlato solo di 4-3-3 ma di dare un piano B:

"Guardiola ci ha insegnato che ci sono anche i piani C, D, E. Il calcio si sta evolvendo velocemente, ogni anno il livello di conoscenza è sempre più rapido. Il gioco cambia anche all'interno della partita stessa, ci sono tante partite in una partita. Guardiola ha marcato come si deve allenare in futuro. Il City è tre squadre diverse in una partita".

Chi può fare la prima mossa di mercato importante?

"L'unica che ha disponibilità economiche è il Napoli, con i 70 mln della vendita di Kim. Ora serve il coraggio di sparigliare le carte, se nessuno si muove alla fine si accontenteranno di squadre un po' così".

Se rimane così il Napoli parte favorito?

"Spalletti lascia un'eredità tecnica paurosa. C'è un Napoli con Osimhen e senza di lui però. Quindi credo che non vada perduto. Quest'anno sarebbe un trauma clamoroso non avere Osimhen. Credo che ADL voglia preparare un altro colpo di teatro e non dobbiamo escludere nulla. Io sento che lo terrà ancora un anno con un contratto importante".