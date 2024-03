AUDIO - Impallomeni: "Il Napoli deve battere l'Inter, è l'ultima chance per la Champions"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, durante Maracanà su TMW Radio, si è soffermato sulla sfida di domenica sera tra Inter e Napoli

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, durante Maracanà su TMW Radio, si è soffermato sulla sfida di domenica sera tra Inter e Napoli, entrambe in cerca di risposte dopo le rispettive delusioni europee: "Soprattutto dal Napoli, che deve vincere per insidiare la quinta posizione che può valere la Champions. E' l'ultima chiamata per il Napoli. Se vinci a Milano con l'Inter lotterà fino alla fine per un posto in Europa".