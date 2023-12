AUDIO - Impallomeni: "Juve può battere il Napoli. Gioca in casa ed è compatta"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Braglia:" Inzaghi per qualificarsi definitivamente deve vincere lo scudetto." Rossi:" Il rinnovo di Lautaro non da garanzie per il futuro." Impallomeni:"Lautaro è attaccato all'Inter potrebbe fare una strada alla Zanetti."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Cosa si aspetta da Juventus-Napoli?

"La solidità della Juve si fa preferire adesso, anche se il Napoli lì davanti può impensierire la difesa granitica della Juventus. In casa e sullo slancio, oltre che sulla compattezza ritrovata, può vincere. E se vince, si fa interessante non solo in chiave quarto posto come dice Allegri".

Gli allenatori potrebbero essere soggetti a condizioni per il rinnovo?

"Quello che è riuscito a fare Mourinho non c'è riuscito nessuno. Lui ha capito l'ambiente e ha fatto fare il salto di qualità, oltre a generare soldi. Se fossi nei Friedkin rinnoverei e metterei la clausola unilaterale di mancata empatia".