AUDIO - Impallomeni: "Kvara s'intestardisce troppo nei dribbling, forse non è lucido"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Impallomeni:" Il Napoli deve dare un messaggio contro il Milan." Brambati:"Kvara mi sembra più forte caratterialmente di Leao. Orlando:" Leao a più potenzialità di Kvara. Braglia:" Il 4 posto del Napoli è complicato manca la continuità.

Giornata con diverse sfide interessanti in Serie A. Partiamo da Roma-Inter, che è anche la sfida tra Lukaku e Thuram: "Tante sfide nella sfida. Thuram per caratteristiche è diverso da Lukaku, ma anche per storia. Lukaku era un punto di riferimento per l'Inter ma ora si guarda avanti. Nei numeri ha inciso più Thuram che Lukaku, ma il primo ha sfruttato al completezza di squadra mentre la Roma ha avuto difficoltà. Magari ora con un cambio potrebbe vedersi un altro tipo di Lukaku. Sono due giocatori molto forti, Thuram tiene con grande valore la titolarità e non è un comprimario, ha una sua indipendenza da Lautaro. Ha caratteristiche difficilmente sostituibili".

Milan-Napoli, confronto tra Leao e Kvaratskhelia: "Hanno avuto problemi diversi, Leao ha fatto un poco meglio del napoletano. C'è stata una ripresa nelle ultime partite il georgiano, che si intestardisce troppo nei dribbling. A volte si incaponisce, forse perché non è troppo lucido. Leao è il solito, va a intermittenza ma ti dà delle accelerazioni che nessuno sa darti in Serie A. Serve un salto in avanti. Con le doti che ha è impossibile che segni così poco. E' un limite questo".