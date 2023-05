AUDIO - Impallomeni: "Kvaratskhelia lo vedo confuso, ora dribbla in modo diverso"

A parlare dei temi della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni

A parlare dei temi della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.

Kvaratskhelia lo vede appannato? Per quale motivo?

"E' uno tosto come carattere, è un punto enorme per lui. Il nostro campionato è difficile a livello tattico. E' uno tosto, che ha fame e ha il senso del gruppo. Ultimamente sto notando che dribbla in orizzontale. Osimhen ha meno bisogno del georgiano, mentre Kvaratskhelia ha più bisogno di lui. Quando tutto andava bene ok, ora lo vedo più confuso. Dovrebbe lavorare sulle alternative. Gli serve una squadra al top, armoniosa, quando deve invece serve un po' raschiare il fondo del barile fatica".