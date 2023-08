AUDIO - Impallomeni: "La grande perplessità è l'aspetto fisico, reggerà anche con Garcia il Napoli?"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri" dei temi del momento.

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri" dei temi del momento.

Napoli ancora favorito?

"Bianchi e Bigon come Spalletti e Garcia? Forse sì, hanno gli stessi concetti come i due in precedenza li avevano tra di loro. Al di là delle alchimie create da Spalletti, Garcia conserverà tutto questo, ci metterà del suo poi piano piano. Io credo che il Napoli parte con un vantaggio ma il nuovo Milan mi intriga. Vedremo Inter e Roma se metteranno un punto sulla casella attaccante. Siamo al 2 agosto, aspettiamo, poi magari cambierà qualcosa".

Il Napoli potrà subire l'appagamento dovuto allo Scudetto?

"La condizione fisica lo scorso anno è stato fondamentale per il Napoli, è stato arrembante per molto tempo. La mia perplessità è legata all'aspetto fisico. Il Napoli con Garcia reggerà certi ritmi? Spalletti ha saputo gestire sempre al meglio e ha avuto pochissimi infortuni. Non sarà semplice per Garcia gestire allo stesso modo questi aspetti".