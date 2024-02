AUDIO - Impallomeni: "Mazzarri non ha migliorato le cose, non ha mostrato buone cose"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni

Giro dei Campi della 23° giornata di Serie A con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Un punto sul mercato appena concluso? Soprattutto per chi lotta per il quarto posto:

"Non so dire, il campo poi parlerà su chi ha fatto meglio o meno. Alla fine la squadra rimane sempre quella. Atalanta e Lazio hanno cambiato poco o niente ma sono lì in lotta. Io credo che l'Atalanta abbia qualcosa di più come esperienza e organico, ha tante alternative. La Roma ha corretto un po' il tiro mettendo dentro tecnica e passo, ma anche in termini di personalità. La Fiorentina ha preso Belotti ma ero incuriosito come poteva andare a finire la questione Gudmundsson, che ha sparato tanto. Certo è che Italiano non ha esterni. Sarà una lotta che si deciderà ad aprile".

Il Napoli?

"E' in una fase di ricerca, oggi Mazzarri sta scegliendo un gioco più conservativo ma qualcuno va sacrificato davanti. Io credo che come rosa il Napoli è davanti a tutte le altre ma capitano stagioni in cui sei dietro. Mazzarri non ha migliorato le cose, ha avuto un calendario difficile ma non ha mostrato cose buone. Non arriva mai una prestazione in cui dici che il Napoli è guarito, ma va preso in considerazione il Napoli come potenziale. Ma si deve svegliare. Per me l'Inter poi è la regina del mercato con Taremi e Zielinski a giugno. Marotta un fenomeno, anche e soprattutto con i parametri zero".