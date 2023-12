AUDIO - Impallomeni: "Monza peggior avversario che potesse capitare al Napoli"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato del turno di campionato a 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio.





TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Bonanni:"La Roma può fare il colpaccio. Anderson poteva essere provato punta." Impallomeni:" L'Inter ha una partita complicata. La Lazio deve fare una partita attenta ." Garbo:" La LAzio mette in campo il migliore centrocampo possibile."

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato del turno di campionato a 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio.

Un commento sul rinnovo di Ancelotti col Real?

"Madridista puro, addio quindi al Brasile. Ha fatto bene".

Che ne pensa dell'addio al Decreto Crescita per il calcio? Si rischia di pagarne le conseguenze?

"Ha ragione Marotta, è un colpo duro a una delle industrie più improtanti del Paese ma che viene recepito come un sistema non malato ma gestito in maniera disinvolta, dove ci sono ricchi e viziati. E' stato utilizzato dal calcio per portare gli stranieri migliori ma anche no, invece che i nostri 'cervelli'. Mi chiedo: perché i settori giovanili sono pieni di stranieri? Sono per la globalizzazione, ma dobbiamo darci una regolata. Per i club è un duro colpo, ma poi che sarebbe successo a luglio dopo la proroga? Siamo sempre sui palliativi, sul mettere una toppa. Questa precarietà non va. E' colpa di qualcuno o no se siamo così?".

Oggi Napoli-Monza e Fiorentina-Torino. Napoli che ha problemi per la sua sfida:

"Partita delicata per come è uscito con le ossa rotte contro la Roma. Solisti che vanno ancora alla ricerca di un equilibrio perduto. Il Monza è in un momento di flessione ma ha una sua identità, entusiasmo ed è il peggior avversario che potesse capitare. E' una partita che devi vincere, ma il pubblico come si schiererà? Non ci saranno Politano e Osimhen, servirà una partita di carattere e mestiere".