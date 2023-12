AUDIO - Impallomeni: "Napoli fuori assetto, scarico e troppo nervoso"

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.





Note dolenti Milan e Napoli:

"Mourinho l'ha incartata al Napoli, gran primo tempo della Roma che è entrata in campo bene e ha fatto bene dall'inizio alla fine. Il Napoli è veramente fuori assetto. Lo vedo scarico, troppo nervoso. Ha perso la guida, c'è poco da fare. Mazzarri non c'entra nulla, ma una sterzata va data. Nel Milan Pioli a rischio, si parla di ultima chance col Sassuolo. E continua la striscia di infortuni. Come fai a giocare al calcio se ti svuotano tecnicamente? Si fanno male tutti muscolarmente".