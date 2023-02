AUDIO - Impallomeni: "Napoli ha campioni, ma con l'Eintracht resta gara da 50% e 50%"

Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, delle italiane nelle coppe e non solo.

De Laurentiis dice che è meglio vincere la Champions che il campionato: "Il Napoli può gestire il campionato e ora affronta un mini-torneo di Champions che conosce bene. Il Napoli i campioni ce li ha, ha un ottimo allenatore e un'identità di gioco. De Laurentiis, comunque vada, casca in piedi, perché anche se arrivano a togliergli i campioni avrà modo di sostituirli a dovere. Questo Napoli è uscito alla distanza, è stato testardo ADL nello scegliere l'uomo giusto in panchina. Lui voleva Allegri ma è lui che gli ha suggerito Spalletti. Il Napoli ha un'ottima struttura, Spalletti ha creato un sistema di gioco importante. Il Napoli è sempre stato competitivo, ha ragione ADL. Perché non deve puntare alla Champions? Ora c'è e balla, Ma questa è una partita da 50 e 50, è una trappola".

Ieri ha parlato Ausilio su Inzaghi, e lo ha difeso. La posizione del tecnico è così salda?

"Deve raggiungere il secondo posto, oltre agli ottavi di Champions e magari la Coppa Italia. E' vero che il Napoli sta facendo cose straordinarie, ma non si può nascondere che le altre hanno problemi, come l'Inter che ha perso troppo. Tutte devono recriminare, senza pensare al cammino del Napoli. Inzaghi lo apprezzo, ma questa Inter, che è la più forte negli ultimi tre anni, non è mai stata continua. Sta facendo un grande lavoro Inzaghi ma ai tifosi non basta, perché per loro lo Scudetto lo scorso anno è stato perso e non vinto dal Milan".

Oggi si è parlato di Mourinho all'Inter:

"Io lo vedo molto concentrato alla Roma. Non credo che tornerà all'Inter. Di certo ha rifiutato il Portogallo, il resto sono solo supposizioni. Non sappiamo cosa pensino i Friedkin. Lui ha detto che parlerà a fine stagione e vedremo che dirà".