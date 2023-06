AUDIO - Impallomeni: "Per me salta almeno un big. Conte? Difficile anche per lui"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, dei temi del giorno

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, dei temi del giorno.

Napoli, come mai ancora manca una scelta per l'allenatore?

"ADL ha detto che entro il 27 si saprà tutto. Credo che pensasse che Italiano potesse essere la soluzione ma così non è stato. Sousa è al centro di una situazione poco simpatica. C'è Galtier sullo sfondo, mi sembra un'operazione che non so come potrebbe essere accolta dai tifosi. Cerca uno che faccia il 4-3-3, ma poi bisogna capire come vuoi farlo. Non è facile la sostituzione tecnica e di personalità di Spalletti".

Il colpo potrebbe essere Conte?

"E' una provocazione che ci può stare, perché no? Dopo Spalletti sarà difficile per chiunque, anche per Conte lo sarà ma è un fior di allenatore. Ma poi dipenderà da chi rimarrà come calciatore. Per me uno dei big salta almeno".