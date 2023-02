AUDIO - Impallomeni: "Secondo me uno di questi due giocatori partirà a fine stagione"

A parlare dei fatti del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni

A parlare dei fatti del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.

Kvaratskhelia nel mirino del Real Madrid. Il Napoli deve avere paura?

"Vediamo a fine stagione, per me uno tra lui e Osimhen partirà. Se vogliono rimanere meglio, ma se hanno l'opportunità almeno uno dei due può andare via, anche perché rimpinguerebbe le casse del club".