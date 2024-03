AUDIO - Impallomeni su ADL: "Ha fatto un gestaccio. Brutta figura coi media stranieri"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Parla di quanto fatto dal presidente De Laurentiis:

"Ci sono dei ruoli, delle responsabilità. Lo stimo, ma è stata davvero una brutta cosa. La mia solidarietà a Massimo Ugolini, un giornalista bravo, valido. E' la testata che decide chi deve intervistare. Il presidente ha fatto delle richieste? Non so se è vero, comunque ci sarà una sanzione pesante da parte della UEFA per questo. C'è molta tensione, nervosismo, non pensavo che potesse arrivare anche lui a queste reazioni. Ora però speriamo che il Napoli passi il turno e ci si metta alle spalle questa brutta vicenda. Il presidente non ha dato una bella immagine di sè e di Napoli, perché anche i media stranieri ne hanno parlato. Non è giustificabile questo nervosismo quando si occupano posti importanti".