AUDIO - Incocciati: "Acerbi ha sbagliato ma Juan Jesus non doveva evidenziare il fatto"

Incocciati:" Acerbi non è razzista e le cose vanno smorzate." Braglia:" Spalletti ha dato un segnale importante ad Acerbi." Jacobelli:" Barone ha incarnato la passione per la Fiorentina." Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.

L'ex azzurro e tecnico Giuseppe Incocciati a 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, ha parlato del caso Acerbi: "Il gesto è da condannare, credo sia stato 'stupido'. Ma al tempo stesso anche Juan Jesus avrebbe potuto forse non evidenziare la cosa. Non si può far passare il popolo italiano come razzista, solo negli ultimi anni se ne sente parlare. In campo se ne sentono di tutti i colori. Se fossi rimasto coinvolto ai miei tempi in una cosa simile, gli avrei dato un calcio nel sedere dentro gli spogliatoi e non avrei coinvolto tutti in questa maniera. A volte si cade nel ridicolo dando troppo peso a delle parole che non hanno risvolti di verità. Non credo che Acerbi, visto anche il passato, abbia dato il peso che si vuole dare a certe parole.

Io ho giocato nel Napoli, allora cosa dovevamo dire che a quei tempi ce ne dicevano di tutti i colori a noi? Ma non si parlava o pensava di razzismo, perché certe parole, in un momento di sfogo durante la gara, ci sta. Se poi vogliamo coinvolgere media, federazioni, ora facciamolo. Se fai vedere certi episodi alimenti certi sentimenti. Le cose vanno smorzate. Acerbi ha sbagliato, è certo, ma immaginate ora la vita di quel ragazzo e della sua famiglia, cosa dovrà passare. Sarà etichettato come razzista. Ed è giusto solo per mezza parola detta?".