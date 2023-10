AUDIO - Jacobelli: "ADL ha sfiduciato Garcia, gli alibi per il tecnico sono finiti"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:





TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Editoriale con Xavier Jacobelli , intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Cosa pensa della situazione in casa Napoli?

“Ieri ci sono stati due momenti molto significativi, il primo riguarda le parole di De Laurentiis che parla della situazione Garcia. Il secondo è relativo a Conte che dice di volersi godere la famiglia, ma che nel calcio non si può mai escludere nulla. A che punto siamo? Sembra che De Laurentiis voglia sfruttare la sosta per esonerare Garcia e trovare il tecnico giusto. Per Conte c’è da capire se vuole tornare in Italia a costo di accettare un ingaggio inferiore rispetto a quello fuori portata che percepiva al Tottenham. Quel che è evidente è che De Laurentiis ha sfiduciato Garcia. Il tecnico ha avuto una grande fortuna, ha ereditato una squadra che ha dominato il campionato l’anno scorso e ha giocatori straordinari. Basta con l’alibi della partenza di Kim, il Napoli ha tutto il tempo per recuperare in classifica. Va capito però se la squadra segua o no Garcia. Al momento molte cose non vanno in casa Napoli.”