AUDIO - Jacobelli: "Col Sassuolo è l'ultima spiaggia per il Napoli"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:





TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Editoriale con Xavier Jacobelli , intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Oggi per l’Atalanta continua il tour de force iniziato domenica con il Milan.

“Questo calendario è il frutto anche della Supercoppa giocata in Arabia, per l’Atalanta si prospetta un vero e proprio tour de force dove andrà inserito anche l’ottavo di finale di Europa League, fortunatamente però Gasperini può contare su una rosa molto ampia. L’Atalanta sa però di affrontare una squadra fortissima ed è reduce da una partita complicata contro il Milan dove però ha saputo tenere botta.”

Quanto è importante la sfida tra Sassuolo e Napoli di oggi pomeriggio?

“La partita di Reggio Emilia è una sorta di ultima spiaggia per il Napoli, vediamo la classifica e notiamo la posizione e soprattutto i 29 punti in meno rispetto alla capolista per la squadra Campione d’Italia. Se il Napoli vuole rientrare nella corsa all’Europa oggi non può sbagliare, anche il Sassuolo però dopo il cambio d’allenatore non può sbagliare per evitare la retrocessione.”