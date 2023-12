AUDIO - Jacobelli: "Garcia aveva evitato di ripetere il Napoli di Spalletti"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole

Partiamo dal Napoli e dal suo ricordo su Antonio Iuliano.

"Un simbolo del Napoli, non possiamo dimenticare che tanti colpi di mercato nella storia portano la sua firma. Parliamo di un centrocampista che ha passato la sua carriera con questa maglia, il picco massimo fu quello sfiorato nel '75 con Vinicio. Guadagnò sul calcio la Nazionale, campione d'Europa nel '68 ed è stato un simbolo di eleganza. Una figura evoluta nel terzo millennio, un signore del calcio, parliamo di uno dei più grandi centrocampisti con alle spalle una grande esperienza dirigenziale che lo vide portare a Napoli grandi campioni come Krol e Maradona".

Sul campo che Napoli hai visto?

"Non è ancora guarito ma ciò che conta è la qualificazione e aver ritrovato la vittoria al Maradona. Serviva raccogliere i primi frutti dopo una serie di sfide complicato da calendario. Questa vittoria è corroborante ed è preziosa perché cade in un momento in cui la nuova gestione tecnica sta provando a recuperare quel Napoli spallettiano, cosa che Garcia aveva evitato di fare".