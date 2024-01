AUDIO - Jacobelli: "Giuntoli è il grande rimpianto del Napoli"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:





Cosa si aspetta da Milan-Atalanta questa sera?

“Intanto vorrei iniziare con un tema che affrontiamo da anni e continueremo a ribadirlo, la formula di questa Coppa Italia deve cambiare. In Spagna hanno applaudito il Barcellona in trasferta perché un club di divisione minore è onorato di affrontare una squadra come il Barça. Qui in Italia non ci vogliono sentire, ma noi insisteremo sempre. Questa sera ci aspettiamo tanto spettacolo dalla sfida tra Milan e Atalanta, Gasperini è arrivato per due volte alla finale e può essere un obiettivo, così come lo deve essere per il Milan. Pioli ancora una volta ha dimostrato quanto fossero ingenerose le critiche nei suoi confronti e si stanno vedendo anche tanti ragazzi cresciuti nella Primavera di Abate. Ci aspetta una gran bella partita.”

Che derby sarà quello di oggi pomeriggio all’Olimpico?

“Mi aspetto una partita equilibrata come abbiamo visto spesso nel derby capitolino, specialmente negli ultimi anni. In casa Roma mi aspetto Huijsen dall’inizio e il ragazzo si è presentato benissimo fin da subito, con una disinvoltura veramente sorprendente e credo che questo affare può essere ottimo sia per la Roma che per la Juventus.”

Huijsen è l’ultima operazione firmata Giuntoli, quanto sta impattando sul mondo Juventus?

“Non basterebbe una trasmissione per snocciolare tutti gli affari fatti da Giuntoli al Napoli e credo che sia un grande rimpianto per il Napoli. Ora Giuntoli deve lavorare all’interno delle restrizioni del bilancio bianconero, come fatto anche in estate con il solo arrivo di Weah. In questo momento la Juventus sta raccogliendo i frutti dell’investimento fatto nel 2018 con la Next Gen. Se con Allegri hanno esordito ben 30 giocatori provenienti dal progetto Next Gen, se in tanti sono serviti anche per fare cassa e sistemare il bilancio, significa che la scelta fatta nel 2018 è stata sacrosanta.”