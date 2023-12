AUDIO - Jacobelli: "Gol di Simeone da convalidare, gli arbitri ammettano i loro errori"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di Tmw Radio è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli.





Cosa è successo ieri al Maradona?

“Intanto ci sono i meriti del Frosinone che ha vissuto una serata storica. Una serata fantastica con tanti meriti di Eusebio Di Francesco e del lavoro della società. Il Napoli ha deluso, questo è evidente. C’è da sottolineare poi che il gol di Simeone doveva essere convalidato, a prescindere da quello che sarebbe potuto poi accadere ma è stato fatto un altro errore grave. Così come i 10 mila euro di multa dati ad Allegri dopo gli errori di Genoa-Juve. È chiaro che bisogna protestare in termini rispettosi, ma se c’è qualcuno che ha sbagliato a Marassi è l’arbitro Massa. Quando gli arbitri sbagliano devono avere il pudore di ammettere i loro errori. Se un arbitro sbaglia, deve essere fermato. Il problema è che ora il VAR è soggettivo, non è uno strumento oggettivo e questo crea solo confusione. Sicuramente il VAR ha ridotto il numero degli errori, ma il problema è all’interno della classe arbitrale. Ci sono arbitri che non si appoggiano tanto alla tecnologia, poi aggiungiamo anche un protocollo bizantino che aumenta la confusione. Deve intervenire Rocchi e stabilire delle regole chiare. C’è la tecnologia e va usata, punto. Se non si rende più chiaro il protocollo, non ci sarà mai nessun miglioramento”.