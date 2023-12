AUDIO - Jacobelli: "Mazzarri non ha colpe, bisogna ricomporre i cocci dopo errori estivi"

Il direttore Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare vari temi di attualità calcistica durante l’Editoriale.





Editoriale con Xavier Jacobelli , intervistato da Vincenzo Marangio e Alessandro Santarelli

Che scelta deve fare il Milan con Pioli?

“Non so se in questo momento sia appeso ad un filo, per me merita rispetto. È vero che è stato eliminato dalla Champions League, ma non dimentico il rigore scandaloso contro il Newcastle che ha poi qualificato il PSG. In più ci sono i trentuno infortuni, che non possono essere colpa del tecnico. Adesso vedremo alla ripresa del campionato quali saranno i risultati, ma dire che Pioli si gioca la panchina significa dimenticare ciò che ha fatto negli ultimi quattro anni e due mesi”.

A Napoli si può porre rimedio alla situazione attuale?

“Le notizie ci parlano della volontà di intervenire sul mercato. I risultati però sono la conseguenza di scelte che sono state prese dalla società; quando si congeda il tecnico, si lascia andare il direttore sportivo e come nuovo allenatore si prende un elemento che, con tutto il rispetto, aveva alle spalle un esonero in Arabia Saudita ci sono delle conseguenze. Ora bisogna cercare di ricomporre i cocci, ma in questa situazione Mazzarri non ha colpe. Il primo compito sarà ricostruire la convinzione della squadra, anche se bisognerà ritrovare lo smalto senza Osimhen, che partirà per la Coppa D’Africa”.