AUDIO - Jacobelli: "Milan e Napoli partono alla pari, stasera sarà uno spettacolo"

“Sono molto curioso di misurare gli accorgimenti tattici di Pioli per arginare Lobotka, ovvero la fonte di gioco del Napoli".

Milan-Napoli atto terzo, cosa aspettarsi dal match di stasera? “ Una gran bella partita, in Champions Milan e Napoli partono alla pari perché il Napoli sta dominando in maniera spettacolare il campionato. Ha incassato il 4-0 in campionato subito dal Milan e ha risposto a Lecce anche senza Osimhen. Un Napoli che oggi dimostrerà di avere un gioco, Raspadori sta tornando dopo un lungo infortunio e sa dell’importanza del suo ruolo. Dall’altra parte c’è il Milan che contro l’Empoli non ha vinto ma ha avuto tante occasioni, ha fatto riposare tanti big e ci aspetterà una grande partita in una cornice fantastica come quella di San Siro .”

Che sfida sarà tra i due allenatori?

cQuesto era avvenuto al Maradona, è il miglior regista a livello internazionale e tanto passerà da lì. Il Napoli vuole imporsi, questa è l’idea di gioco di Spalletti. Dall’altra parte il Milan non sarà attendista, anzi. Per questo sarà un confronto spettacolare, ricordando che si giocherà sui 180 minuti. Mi stupirei molto se il Milan non dovesse confermare la difesa a 4, ma la bellezza del calcio è l’imprevedibilità.”

Cosa aspettarsi dal duello Leao-Kvaratskhelia?

“Mi auguro che Leao si ripeta sui suoi migliori livelli perché questa partita sarà vista in tutto il Mondo. Lui è stato spesso indolente in questa stagione e probabilmente era legato al suo rinnovo. Sappiamo come tutto o quasi ruoti intorno alla multa da pagare allo Sporting, anche se il Lille dovrebbe prendersi carico della multa stessa. Quando sta bene, questo è un giocatore straordinario, così come il georgiano.”