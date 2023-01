AUDIO - Jacobelli: "Napoli non pensi a polemiche su arbitro. L'unico potere è il gioco"

Nel corso de L'Editoriale è intervenuto quest'oggi sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole

Qual è il suo augurio per il 2023?

“Speriamo di vedere i progressi di gioco visti dalle innovazioni del Napoli e speriamo di vedere un campionato vivo e avvincente fino alla fine della stagione. L’augurio soprattutto è che il 2023 possa essere l’anno del rilancio per la Nazionale di Mancini, dovrà essere perfettamente consapevole di quello che è il sentimento dei tifosi azzurri. Sarà più difficile parlare solo di calcio ma racconteremo passo dopo passo tutto quello che succederà dentro e fuori dal campo.“

Come giudica le polemiche provenienti da Napoli sulla designazione arbitrale?

“L’unico potere è quello calcistico del Napoli, il primato in classifica e la qualificazione così brillante in Champions League. Tutto il resto se lo porta via il vento e non suscita la mia attenzione, io non vedo l’ora di rivedere quella meraviglia calcistica che risponde al nome di Khvicha Kvaratskhelia. Si deve uscire da un circolo negativo e pensare invece a sottolineare lo spettacolo che verrà offerto da due squadre come Inter e Napoli. Per gli azzurri una vittoria a San Siro rappresenterebbe un bel messaggio ai naviganti.”