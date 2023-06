AUDIO - Jacobelli: "Ottima impressione da Garcia, ha grande ambizione e vuole vincere"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole

Che impressione ha avuto dalla presentazione di Garcia?

“Dal momento della separazione con Spalletti si era capito che bisognava chiudere la parentesi nuovo allenatore in tempi rapidi, doveva essere il primo tassello da completare e così è stato. La prima impressione è stata ottima, stiamo parlando di un signor allenatore che ha vinto un campionato e una coppa nazionale in Francia e che ha grande ambizione dopo l’avventura di Roma di qualche anno fa. Sappiamo come Osimhen piaccia a diversi club, su tutti il Bayern che ha annunciato circa 100 milioni di euro stanziati per un nuovo centravanti. Registriamo le parole di De Laurentiis sul rinnovo, ma dovremo monitorare giorno per giorno eventuali offerte dall’estero. Se dovesse arrivare la proposta irrinunciabile da 150 milioni allora verrà seriamente valutata".