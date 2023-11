AUDIO - Jacobelli: "Risultati hanno scacciato la crisi Garcia-ADL"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:





Il Milan si è ritrovato nella serata di ieri?

“Il Milan ha fatto il Milan. Dopo la sconfitta con l’Udinese si richiedeva una prestazione all’altezza della Champions e la squadra ha dato la risposta che Pioli si aspettava. È stata una vittoria meritata contro un grande avversario e ora le prossime due partite contro Borussia e Newcastle saranno fondamentali nella corsa agli ottavi di finale. Dal punto di vista psicologico questo successo può dare una sterzata al recente rendimento del Milan, bisognerà capire con il Lecce se i problemi dell’attacco sono risolti. Un dato è chiarissimo, ovvero il recupero di giocatori importanti come Pulisic e Loftus-Cheek fa la differenza. L’inglese, insieme a Leao e Giroud è stato tra i migliori.”

Immobile tocca quota 200 reti in biancoceleste. Quanto pesa il gol di ieri decisivo con il Feyenoord?

“Speriamo intanto che Immobile segni ancora tanti gol in maglia Lazio perché 200 reti rappresenta un record clamoroso che durerà negli anni. I campioni si vedono in queste circostanze, il suo rendimento di inizio stagione è stato fortemente condizionato dagli infortuni. Sarri ha gestito con grande tatto l’alternanza con Castellanos, nel momento decisivo però si è visto il peso specifico di Immobile. Il passaggio del turno per la Lazio è fondamentale, ma sarebbe importantissimo anche per il calcio italiano vista la corsa al posto “extra” nella Champions del prossimo anno e in chiave ranking portare tutte le 4 italiane agli ottavi sarebbe fondamentale.”

Come procede il rapporto tra Garcia e il Napoli?

“In questo momento i risultati stanno dando una grande mano a Garcia. Dal momento di massima crisi nei rapporti tra l’allenatore e De Laurentiis sono stati i risultati a scacciare la crisi in casa Napoli. Oggi ovviamente si gioca una partita importantissima per il passaggio agli ottavi di finale di Champions, poi si ragionerà sulla qualità del gioco che deve salire. La squadra però sta ottenendo vittorie, è tornata in zona Champions League e in questo momento viene trascinata da Raspadori a suon di gol.”