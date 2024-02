AUDIO - L'editoriale di Calamai: "Il Napoli non è più squadra! E non c'entrano gli allenatori..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Penna e Calamai, editoriale di Luca Calamai

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Penna e Calamai con Luca Calamai

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Penna e Calamai, editoriale di Luca Calamai: "Non mi piace l'ultimo Napoli. Puoi cambiare anche 100 allenatori ma si è rotta una magia ormai. Mazzarri non veniva più valutato adeguato per questo gruppo, ora si gioca tutto in Champions contro il Barcellona ma vederlo ridotto così viene da dire che non basta neanche il solo Osimhen. Non è più una squadra".

Chiudo con le belle storie di Galliani col Monza e di Corsi con l'Empoli. Alzi la mano chi dopo la morte di Berlusconi pensava che la favola Monza finisse. Invece la competenza di Galliani fa sì che la squadra sia in odore d'Europa. Così come cosa si può dire al presidente Corsi, che riesce sempre a fare le scelte giuste. La competenza nel calcio fa la differenza".