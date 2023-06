AUDIO - L'ex Bonomi esalta Rrahmani: "Continuo e non crea problemi, è l'ideale"

L’ex calciatore Mauro Bonomi ha parlato di Napoli durante il suo intervento a TMW Radio, nel corso della trasmissione Piazza Affari

L’ex calciatore Mauro Bonomi ha parlato di Napoli durante il suo intervento a TMW Radio, nel corso della trasmissione Piazza Affari: "Se mi aspettavo questa rivoluzione nel Napoli? Personalmente no ed è un peccato perché si sarebbe potuto aprire un ciclo. Speriamo che adesso la situazione si possa risolvere al meglio. Gli addi peggiori sono stati quelli di Spalletti e di Giuntoli, che hanno costruito un meccanismo quasi perfetto. Sarà dura riprendere con un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo. Ora si partirà con degli interrogativi, mentre si poteva ricominciare con dei punti di riferimento”.

Garcia ora eredita una situazione difficile? “Sicuramente non sarà facile, però parliamo di un allenatore con esperienza europea e nel campionato italiano. Ora serviranno gli stimoli giusti, anche perché le contendenti avranno un po’ meno problemi. Il prossimo sarà un campionato più competitivo”.

Ora è più facile sostituire Kim o eventualmente Osimhen? “Kim è un grandissimo giocatore. Se si prende la decisione di cambiare allenatore e direttore sportivo è comprensibile. Per la difesa ora c’è comunque Rrahmnai; lo vorrei sempre nel contesto di una mia squadra ideale, molto continuo e che non crea mai problemi. Trovare il sostituto di un giocatore come Osimhen però sarebbe molto più difficile”.