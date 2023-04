AUDIO - L'ex Romano: "Conoscendo la città, grandi meriti a Spalletti. Diego? Mi vengono i brividi"

L'agente ed ex azzurro Francesco Romano ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.





L'agente ed ex azzurro Francesco Romano ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Lei che ha vissuto Napoli e il Napoli, che significa tornare a vincere lo Scudetto?

"Mi toccate nel cuore, sono napoletano d'origine, nato nella provincia e so cosa significa vincere a Napoli. Man mano che la data si avvicina penso a cosa proveranno nel tempo questi ragazzi, non sarà una cosa immediata. La festa della vittoria a Napoli dura anche per i giorni seguenti, sembra una cosa continua. Io ho vinto lì il primo Scudetto, se lo meritano tutti. Già oggi Napoli è tutta colorata di azzurro, sono pronti. E io felice".

C'è un nome inciso sullo Scudetto del Napoli?

"Conosco bene il lavoro del ds Giuntoli, conosco l'ambiente... Potrei raccontare tante cose di Napoli. E sarebbe difficile trovare un uomo simbolo, anche se vengono subito in mente Osimhen e Kvaratskhelia. Conoscendo la città, do grande merito a mister Spalletti. In questi giorni l'ho sentito rimarcare anche dal mio allenatore dell'epoca, Ottavio Bianchi: mi accodo, è stato importante quando i momenti lo richiedevano. Finché non si arriva al traguardo si deve stare sul pezzo e su questo Spalletti è stato un maestro".

Se Maradona fosse vivo cosa proverebbe?

"Mi vengono i brividi, ricordo il giorno della sua morte... Ho iniziato a piangere davanti a mia moglie e non ho smesso per tanto tempo. Quando parlo di Diego mi vengono in mente certi ricordi, la stima e l'amicizia che c'era. Sono stato numerose volte a Napoli e chi va in quella città sa che Diego si vede e si respira ad ogni strada. Starà sorridendo da lassù, l'Argentina che vince il Mondiale, il Napoli quasi scudettato... Noi, che abbiamo giocato con lui o vissuto il suo tempo, siamo stati privilegiati".