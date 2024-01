AUDIO - M. Orlando: “Una delle gare più brutte mai viste, non sapevo che dire. Alibi assenze…”

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del campionato.

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Orlando: " Il Napoli aveva degli alibi la Lazio ha rinunciato a giocare"

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del campionato.

Come commenta le scelte di formazione ieri di Allegri?

"A volte quando le cose vanno talmente bene ci si sente onnipotenti, invece non far giocare Yildiz è stato un grande errore, anche tattico. L'intesa con Vlahovic è sotto gli occhi di tutti. Non puoi colpevolizzarlo del rosso di Milik, ma in partenza non avrei mai lasciato il ragazzo fuori in questo momento. Forse con questa mossa e col risultato arrivato si è giocato lo Scudetto".

Che ne pensa degli episodi di Fiorentina-Inter?

"Gol di Lautaro valido e Parisi nelle marcature fa fatica. Bastoni-Ranieri? Quello è calcio di rigore. Ho visto un po' di analisi e sento dire che manca un rigore alla Fiorentina ed è così. L'Inter negli episodi gli sta andando tutto bene, dobbiamo dirlo. L'Inter è meritatamente in testa, ma anche il rigore di Gonzalez che non sbaglia mai...Ed è rigore anche quello di Sommer. Quando vinci gli scudetti, devono girarti anche gli episodi a favore e non c'è nella di male e nessun pensiero cattivo".

Che dice di Lazio-Napoli?

"L'ho commentata, davvero una delle partite più brutte della mia vita. Non sapevo più cosa dire. Per il Napoli, lo sapevamo, era importante non perdere. Aveva tante assenze Mazzarri e c'era qualche piccolo alibi, la Lazio invece ha proprio rinunciato. Aveva più chance ma non ha fatto nulla o quasi. Isaksen è sembrato il più lucido, per il resto vedere due squadre dall'estero qualcuno ci è rimasto davvero male. Questo è rinunciare a giocare a calcio".