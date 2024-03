AUDIO - Maifredi: "Il Napoli non ha demeritato. Squadra viva, può farcela per la Champions"

A commentare le notizie del giorno a 'Maracanà', ai microfoni di Tmw Radio, è stato l'ex tecnico della Juventus Gigi Maifredi.

Un pensiero sull'eliminazione del Napoli dalla Champions?

"E' dispiaciuto molto, perché non ha demeritato. Se veniva dato quel rigore sacrosanto le cose potevano cambiare. Ma la vita è così. Ora devono rimboccarsi le maniche e puntare la zona Champions. Per me ce la può fare. Ho visto una squadra più viva del solito, ma non è bastato in Europa. Quel rigore a un'altra squadra diversa dal Barcellona lo avrebbero dato forse".

E così va al Mondiale per Club la Juventus:

"Purtroppo ci sono delle regole ed è giusto che sia così. Non è che la Juve abbia fatto domanda prima degli altri, c'è un ranking e va avanti per questo. Se andava avanti il Napoli, sarebbe andata lei".