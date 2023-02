AUDIO - Mandorlini: "Il +15 aiuterà il Napoli in Champions: può arrivare in fondo"

L’allenatore Andrea Mandorlini ha parlato di vari temi di attualità calcistica ai microfoni di Tmw Radio, nel corso della trasmissione 'Piazza Affari'.





Verona in risalita, è la squadra più in forma del campionato a parte il Napoli?

“Questo non lo so, ma in ogni caso anche contro la Salernitana ha disputato una buona gara dal punto di vista tecnico e tattico. Sta facendo punti importanti e adesso la corsa salvezza si è riaperta. Da dopo il mondiale è tornato anche il direttore sportivo Sogliano, che ha fatto un mercato intelligente e funzionale per le idee di Bocchetti e Zaffaroni. Non bisogna dimenticare che ad inizio stagione se ne erano andati giocatori che avevano portato una quarantina di gol, perciò un avvio stentato era da mettere in conto”.

Che tipo di percorso può fare il Napoli in Champions?

“Credo possa veramente fare un grande percorso europeo, anche perché ha dimostrato già nei gironi di avere grandi valori. Penso che il vantaggio ampio in campionato potrebbe anche permettergli di concentrarsi sulla Champions. Più avanti in ogni caso ci sarebbero incontri con tante grandi squadre, ma l’obiettivo dev’essere proprio arrivare lì. Può arrivare fino in fondo”.