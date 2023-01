AUDIO - Marchetti: "In Napoli-Juve gli azzurri possono uccidere il campionato"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti.

I problemi fisici di Lukaku potrebbero condizionare un suo riscatto da parte dell’Inter? “Non so quale possa essere la sua situazione, trovo che sia presto pensare di valutare quanto Lukaku abbia dato all’Inter rispetto a quanto l’Inter ha speso. Lukaku ha detto che ha avuto una distaccatura del tendine, si parla di un infortunio serio che non so se possa condizionare anche il futuro. È un infortunio importante che lo ha tenuto fuori per tre mesi. L’Inter deve però porsi delle domande se vuole riscattarlo, anche perché Lukaku vuole rimanere all’Inter a tutti i costi. Se l’infortunio è circostanziale a questa stagione, io Inter sono interessato a riprenderlo in prestito. Se invece è un discorso più serio la valutazione è importante, perché il prestito di Lukaku è costato circa 20 milioni.”

Quanto pesano gli infortuni della Juventus sulla stagione dei bianconeri?

“Sono situazioni delicate, se le cose vanno male diventano un problema enorme e un macigno da gestire. Lo abbiamo detto centinaia di volte che questa Juventus non è la Juventus pensata dalla dirigenza e da Allegri a inizio stagione. Alcuni giocatori non li abbiamo mai visti, altri solo in alcuni momenti. Al contrario della situazione Lukaku però si sapeva quanto avesse sofferto fisicamente Pogba nelle ultime stagioni. Prendendo il francese la Juve ha calcolato anche il rischio di infortuni dell’ex Manchester United.”

Chi sta meglio tra le squadre che si giocano lo Scudetto?

“La più in salute è la Juventus, numeri alla mano. Non prende mai gol, è più cinica che mai e ha recuperato posizioni su posizioni in classifica. Le altre non hanno avuto continuità, l’Inter ha fatto una grande partita col Napoli ma poi non ha brillato con il Monza. Il Napoli ha fatto fatica con l’Inter, il Milan ha fatto due grandi partite per 75 minuti, peccato però che la partita duri di più. Con la Salernitana ha rischiato, con la Roma ha buttato due punti pesanti. La Juventus che è l’unica ad aver fatto sei punti comunque non ha esaltato, specialmente a Cremona la vittoria è arrivata grazie a un episodio.”

Napoli-Juventus di venerdì può decidere il campionato?

“La Juventus può riaprire a suo vantaggio la corsa Scudetto, anche se il vantaggio che ha il Napoli è importante e lo dimostra il fatto che sia già Campione d’inverno. Non conta nulla, però sempre meglio stare davanti piuttosto che rincorrere. Se il Napoli dovesse vincere il campionato sarebbe chiuso a doppia mandata, le milanesi non sono continue e la Juve non dà le giuste risposte anche se sta ottenendo risultati importanti. C’è sempre la sensazione che la Juve sia legata a degli episodi casuali. Nonostante questo il lavoro di Allegri è straordinario, perché è riuscito a creare una base sulla quale costruire un qualcosa di importante. Vedremo se lo farà con i giovani come Fagioli, Miretti e Kean o se punterà su elementi come Paredes, Vlahovic, Pogba e Chiesa.”