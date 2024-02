AUDIO - Marchetti: "Napoli ha speso più di tutti a gennaio, ma senza prendere nessun titolare"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:





Che Juventus hai visto ieri sera?

“Ho visto una Juventus poco brillante e poco lucida, in preda al nervosismo dopo il gol di Giannetti. Ora però Allegri non può finire sul banco degli imputati, perché fino a qualche settimana fa dicevamo che stava compiendo un miracolo. Forse noi giornalisti abbiamo spinto per un duello che in realtà era difficilissimo. Nel processo di crescita di una squadra ci possono stare dei passi falsi. Come sempre vince chi inciampa di meno e l’Inter ormai ha acquisto maturità dal lavoro di anni con Inzaghi.

Anche il Milan comunque ora sta facendo bene, ma è stato molto penalizzato dagli infortuni e adesso insidia anche la seconda posizione. Nelle mie classifiche ad inizio campionato avevo messo Inter e Napoli davanti, con Juventus e Milan leggermente dietro”.

Belotti è stato l’acquisto più funzionale del mercato di gennaio?

“Non è stato un mercato con colpi troppo importanti. Il Napoli ha speso più a delle altre, ma per non titolari. La Fiorentina invece ha scommesso su Belotti, che aveva bisogno di giocare di più”.