AUDIO - Martorelli: "Il rischio di perdere Zielinski è molto alto, occhio all’Inter"

Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto durante il programma 'Piazza Affari', su Tmw Radio.





Il Napoli è già fuori dalla lotta scudetto?

“Non sottovalutiamo il Napoli. Per me dopo l’Inter è la squadra con più qualità di rosa. Io credo che alcuni titolari della Juventus non farebbero i titolari in Napoli o Inter. Questa è la dimostrazione che gli azzurri hanno un qualcosina in più”.

Zielinski e Osimhen andranno via?

“Il rischio Zielinski è molto più alto. Lui va in scadenza e occhio all’Inter che è molto lesta a cercare i giocatori che sono ancora importanti e non sono più giovanissimi. Non mi stupirei se questa mia ipotesi si potesse concretizzare. Per Osimhen il discorso è diverso. Bisognerà capire se il calciatore vorrà rinnovare sennò si cercherà una destinazione congrua per il calciatore che farà sì che il Napoli non lo perda a zero”.