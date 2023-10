AUDIO - Martorelli: "Rinnovo Zielinski un problema, ma non è il solo scontento al Napoli"

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto il procuratore Giocondo Martorelli.

Giocondo Martorelli

Parleremo dei giocatori in scadenza nel 2024 e delle loro possibilità di rinnovo nelle squadre dove attualmente militano. Partiamo da Zielinski, 29 anni, dopo un’estate tormentata, è rimasto, ma il rinnovo non è ancora arrivato… “Il problema a Napoli non riguarda solo Zielinski, bensì tutti i giocatori a scadenza e non solo. Penso anche a Osimhen o Kvara, che per motivi diversi sembrano giocatori meno “contenti” che in passato”.