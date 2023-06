AUDIO - Matrecano: "Ceduto Kim, il Napoli si fionderà su Scalvini. Caprile? Mi ricorda Buffon"

"Con i soldi di Osimhen non dico che il Napoli possa fare un'altra squadra, ma quasi e puntare sui giovani, penso a Hojlund e alcuni dell'Atalanta".

Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Alessandro Sticozzi Ospiti: Niccolo Ceccarini e Luigi Matrecano

Luigi Matrecano, agente napoletano, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb di molti argomenti, iniziando da Rudi Garcia: "Qualche perplessità nell'ambiente c'è. Negli ultimi anni non ha fatto benissimo, ha fatto campionati un po' minori rispetto al nostro, ma qualcosa avrà perché alla Roma ha fatto bene. De Laurentiis poi ha fatto il casting prima di scegliere, non ha mai sbagliato forse un allenatore e lo ha studiare prima di decidere. Mi sembra una persona onesta, un grande lavoratore, penso che possa continuare quello che ha fatto Spalletti, che ha dato tantissimo alla piazza e ai calciatori. Può continuare questo percorso iniziato con lui. Il presidente vuole che si prosegua, vuole continuare a puntare sui giovani e mi auguro si riesca a trattenere Osimhen. Sono molto fiducioso".

Chi si sarebbe aspettato sulla panchina del Napoli?

"Spesso ho ragionato, pensavo a De Zerbi, che però ha sposato il progetto Inghilterra. Non credo che verrà in Italia nei prossimi anni. Italiano poteva venire al Napoli, già quando era a Trapani alcuni calciatori me ne parlavano benissimo. Il suo gioco non è come quello di Spalletti, ma siamo vicini. È un allenatore che fa giocare bene le sue squadre".

Riuscirà il Napoli a sostituire anche Kim dopo Koulibaly?

"Ci sono diversi difensori che mi piacciono, ma se penso al mercato che fa solitamente il Napoli mi viene in mente Scalvini dell'Atalanta. Il Napoli si fionderà su di lui dopo aver ceduto Kim. È il futuro della Nazionale, un ragazzo eccezionale, è l'identikit giusta per il Napoli. Giocare lì non è come farlo all'Atalanta, ma penso possa tenere botta. Mi dispiace per Kim, è cresciuto tantissimo, è giusto che vada a giocare in un grandissimo club. Lo è anche il Napoli, ma forse per il futuro imminente qualcuno ha obiettivi più importanti".

Perché Scalvini è il giocatore giusto per il Napoli?

"Il difensore deve saper impostare e uno come lui potrebbe fare la differenza. È ciò che serve a questa società, poi è giovane, potrebbe restare diversi anni a Napoli. Mi auguro solo che, dovesse venire, non venga messa una clausola e dopo un anno vada via (ride, ndr). Ci sta bene nel Napoli di oggi".

Quanto è praticabile il rinnovo di Osimhen in un contesto come quello del Napoli?

"Mi auguro vivamente che resti a Napoli, anche per il campionato italiano perché è fortissimo. C'è una trattativa e mi auguro che De Laurentiis possa fare uno sforzo e sforare il tetto ingaggi, è qualcosa di importante quello che chiederà. Restare a Napoli gli farebbe bene, si consacrerebbe e poi potrebbe approdare in un altro club europeo. Spero davvero che resti, trovare un altro come lui non è facili, anche se il Napoli ci ha abituato a prendere attaccanti forti. Se andrà via, il club si farà trovare pronto".

Jonathan David potrebbe essere il nuovo Osimhen?

"Sì, è forte e potrebbe fare al caso del Napoli. Con i soldi di Osimhen non dico che il Napoli possa fare un'altra squadra, ma quasi e puntare sui giovani, penso a Hojlund e alcuni dell'Atalanta".