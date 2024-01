AUDIO - Mazzarri può cambiare sistema, ma non ha la rosa per il 3-5-2"

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco è intervenuto a 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio.





Inter, se Inzaghi non vince lo Scudetto quest'anno è un fallimento?

"Quest'anno sta funzionando tutto, ma la Juventus è lì, unica antagonista, che sa preparare bene le partite e ha la settimana libera. Ed è questo il vantaggio dei bianconeri".

Napoli, si comincia a parlare di un Mazzarri che userà un nuovo schema:

"Ci si aspettava qualche cambio ma non aveva gli esterni a sinistra come Mario Rui e Olivera, ora forse ha la possibilità di farlo. Ma non è una rosa costruita per un 3-5-2. Il problema è che in rosa non hai i sostituti ideali per fare quello schema, dovresti sacrificare Kvara e Politano a ruoli non loro. Poi si può fare tutto nel calcio, soprattutto se qualcosa non ha funzionato prima, ma quello non è il vestito adatto. Sarebbero troppi gli adattamenti e cambiare in corsa e con poco tempo durante la settimana è un problema. Penso che ADL abbia riconosciuto i suoi errori, ma è normale che i ragazzi siano un po' sbandati. Gli ha tolto tutti i punti di riferimento dello scorso anno, ossia Spalletti, Giuntoli e il preparatore atletico".