AUDIO - Montervino consiglia ADL: "Prenda in mano la situazione e stia accanto a Gattuso"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento della squadra di Rino Gattuso.

Cosa consiglierebbe a De Laurentiis? "E' una persona riflessiva, adesso sta attraversando un momento di incavolatura. Ora deve prendere in mano la situazione e questo non è semplice. O si prende la responsabilità di continuare con Gattuso e Giuntoli, o prendere il coraggio per cambiare. Ma che cambio potresti fare ora? E' questa la domanda chiave. Benitez? Deve capire il presidente se optare per un traghettatore o un tecnico per partire subito con un nuovo ciclo. Per me deve continuare con Gattuso, provare a riunire tutti al tavolo e capire cosa sta succedendo".

Quali le colpe di Giuntoli? "Ci può stare che un tecnico possa fare confusione se ha in mano una rosa forte. Non dal punto di vista caratteriale, ma tecnico, puoi andare in confusione. La responsabilità della società e di un ds è quella di dare una rosa ampia e di qualità. E deve far notare al tecnico cosa sta sbagliando, specie se è alala prima esperienza con una rosa così importante".

Ma Gattuso è in grado di gestire un gruppo importante? "Per me la ha le capacità, ma deve essere accompagnato e sostenuto. Credo che Giuntoli da solo possa fare poco, ma servono persone che si confrontino giornalmente con Gattuso su questo. Va sostenuto e aiutato".