AUDIO - Montervino difende Natan: "Manca tutta la fase difensiva rispetto all'anno scorso"

Ospite: Francesco Montervino Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Alessandro Sticozzi

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’ex calciatore Francesco Montervino. Tra i temi principali trattati, ovviamente c'è Il Napoli: "Dove la Roma può mettere in difficoltà il Napoli senza Dybala e viceversa? Il Napoli è un’incognita. Se gli azzurri ricordano per un attimo come si gioca al calcio sono problemi per tutti. Il fatto è che la Roma è la squadra più scomoda da affrontare; Mourinho ti fa giocare male a calcio e Mazzarri viene da un pesantissimo risultato subìto in casa dal Frosinone”.

Natan sta provando faticosamente a migliorare. Quando viene paragonato a Kim, lo si sta paragonando a un giocatore di categoria diversa? "Credo che i giocatori siano estremamente diversi. Chi ha paragonato Natan a Kim ha paragonato un elettricista a un idraulico. Natan nasce al Bragantino come terzino e si adatta come centrale. Il livello tecnico e fisico di Kim è impareggiabile da quel punto di vista. Ci sono troppe critiche sul ragazzo, che a mio avviso ha enormi potenzialità. Kim è stato il difensore più forte dello scorso campionato ed è normale che sotto la lente d’ingrandimento siano andati i difensori. Anche qui con un errore a mio avviso: quel che sta mancando è la fase difensiva in toto del Napoli, a partire anche da chi non compone la prima linea, da Di Lorenzo, a Lobotka a tutti gli altri che proteggono meno bene della passata stagione”.

De Laurentiis si è schierato con la SuperLega, ma nel frattempo il Napoli deve dare una sterzata alla sua stagione…

“Mi piace parlare di calcio giocato. C’è chi è più bravo di me a parlare di soluzioni per un calcio più bello. Non mi preoccupo del futuro, provo a battere sul presente. Il presente del Napoli non è straordinario, tenendo conto del percorso dell’anno scorso e - onestamente - nessuno si aspettava che gli azzurri potessero avere tutti questi problemi ora. Sappiamo quanto sia estroso il presidente a poter presentare un’innovazione del momento. Poi serve concretezza”.

Lo spogliatoio del Napoli si sta sciogliendo, se cogliamo le dichiarazioni di De Laurentiis sui vari Elmas e Zielinski?

“Per una società come il Napoli c’è bisogno di non sbagliare quasi nulla. E - forse - sia nella comunicazione che nelle prestazioni in campo si sta sbagliando troppo. Zielinski andrà via? Il Napoli potrebbe perdere tanto e per sostituirlo con un profilo all’altezza ha bisogno di arrivare in Champions”.

Perché le piazze del centro-sud hanno così tanta difficoltà a ripetersi nei risultati?

“In Italia è finita la classe dirigente di un certo livello. Il Bologna sta facendo grandi cose e Sartori sappiamo chi sia. L’Inter prende Marotta dalla Juve e la Juve smette di vincere. Corvino sta facendo grandi cose a Lecce. Se guardiamo le piazze del centro-sud si nota un avvicendamento continuo, con presidenti che credono di poter fare tutti i lavori e officiare tutte le mansioni interne alla squadra. Il Napoli ha vinto quando ha lasciato autonomia tecnica a Spalletti e Giuntoli. Io non saprei fare l’imprenditore come lo sa fare De Laurentiis, sempre parlando di competenze”.