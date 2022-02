AUDIO - Montervino fiducioso: "Napoli non è inferiore al Barcellona, può farcela!"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato alla vigilia di Napoli-Barcellona.

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato nel giorno di Napoli-Barcellona: "Non credo sia favorito il Barcellona. Il Napoli sta crescendo anno dopo anno, è una squadra forte e non può pensare di essere così tanto inferiore a questo Barcellona. Se si vuole crescere, si deve pensare in maniera diversa e non si può mettere in dubbio che ci possa essere partita. Io credo che questa partita possa segnare il futuro del Napoli. E anche domenica con la Lazio ne potrebbe giovare. Col Cagliari ho visto un Napoli in difficoltà, che ha giocatori che possono risolvere comunque partite in ogni momento. Se non hai perso a Cagliari una partita che altri anni perdevi, è già un segno di crescita".