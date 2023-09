AUDIO - Montervino: "Profondità per Osimhen? Anche l'anno scorso. Su Natan..."

Francesco Montervino, dirigente ed ex calciatore, è intervenuto durante la trasmissione “Piazza Affari” a TMW Radio

Ospiti: Fabio Rossitto, Francesco Montervino

Francesco Montervino, dirigente ed ex calciatore, è intervenuto durante la trasmissione “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi. “Alla base della gestione De Laurentiis c’è sempre il lato economico. Lui non può mai chiudere un bilancio in negativo. Tutte le volte che gli è successo era davvero minimo questo negativo. Al contrario, invece, era sempre molto l’utile. Spesso riusciva a fare anche tanti acquisti rimanendo in utile. Si possono davvero solo fare i complimenti al Napoli”.

Su Garcia.

“Il Napoli già lo scorso anno, quando veniva attaccato, cercava di attaccare la profondità con Osimhen. L’alone che si è creato è quello intorno alla difesa. Kim è stato un giocatore straordinario che il Bayern è venuto subito a prendere. A me di Natan dicono che sia un ottimo calciatore e che ha solo bisogno di inserirsi nei meccanismi di gioco e nel gioco del Napoli. Con la Lazio si sono visti i problemi in difesa. Va detto, però, che è stato incontrato l’avversario peggiore visto che aveva vinto anche lo scorso anno al Maradona”.

Per lei l’allenatore azzurro vuole cambiare qualcosa?

“La sensazione che io ho è che lui non vede l’ora di cambiare. Va detto, però, che lui è stato scelto sulla linea della continuità di modulo. A me sembra lui voglia passare al 4-2-3-1. In estate, poi, Zielinski doveva partire e si parlava di un Raspadori più centrale”.