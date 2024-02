AUDIO - Mussa su Conte: "Cerca sempre squadre al 2-3 posto per poi vincere"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Giovanni Mussa.

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Giovanni Mussa, che ha commentato le recenti dichiarazioni di Conte.

E' tornato a parlare Conte. Oggi in Italia chi può soddisfarlo?

"Sta cercando un progetto che gli dia l'entusiasmo giunto, che è quello che hai quando rientri. Lui ha necessità di vincere e per vincere deve avere una squadra in grado di farlo. Al Napoli puoi vincere e fare una stagione straordinaria. Conte ha sempre fatto overperformare la sua squadra, quindi sta valutando la squadra che è seconda-terza che possa ambire al primo posto, non una che è quinta-sesta. Napoli potrebbe essere una buona soluzione. Ma servono i soldi per andare a mangiare nel ristorante buono. Lui vuole vincere il prima possibile. A breve vedremo chi risponderà a questo appello o annuncio di lavoro".