AUDIO - Orlando: "Capolavoro Spalletti con Giuntoli. Lobotka? In difficoltà solo una volta"

Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma "Piazza Affari" a TMW Radio per commentare vari temi.





Che idea si è fatto di questo Napoli? Sulla storia di Di Lorenzo?

“Sono tutte belle storie di calcio. Per fortuna del Napoli, Corvino a me non diede retta quando gli feci notare Di Lorenzo. Si merita davvero tutto questo ragazzo. Giocatore straordinario e intelligente. È stata una stagione incredibile visto che all’inizio c’era contestazione. Con il senno del poi possiamo anche dire che quando c’erano tutti quei leader questi spostavano l’attenzione su di loro. Adesso il Napoli gioca tutti insieme e sfrutta il campo. Va detto, comunque, che è normale la centralità di Kvaratskhelia. Spalletti ha fatto un capolavoro insieme a Giuntoli”.

Sulla crescita di Lobotka? Quanto ha influito Spalletti?

“Ha fatto una stagione clamorosa. Forse solo il Milan è riuscito a capire come prenderlo e levargli la possibilità di costruire gioco. Lobokta in costruzione è bravissimo. Quella contro i rossoneri è stata l’unica difficoltà da parte dello slovacco. Il Milan non ha vinto 3 volte per caso”.

Su Zielinski?

“Aver levato quei giocatori di cui parlavo prima ha dato più serenità. Tutto il resto, poi, naturalmente lo hanno fatto i risultati. Zielinski si è levato di dosso certe pressioni. Il polacco, in più, è un giocatore molto talentuoso sia con il destro con il sinistro. Tutto questo fatto dal Napoli è stato giusto con un allenatore perfetto e capace di far crescere tutti”.