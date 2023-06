AUDIO - Orlando: "Osimhen è mezza squadra, ma per 130mln lo si vende"

A TMW Radio, durante Maracanà, è toccato all'ex calciatore Massimo Orlando parlare del calciomercato.

A TMW Radio, durante Maracanà, è toccato all'ex calciatore Massimo Orlando parlare del calciomercato.

Liverpool su Osimhen. Nel caso ADL potrebbe andare su Vlahovic? "Ho visto la presentazione di Garcia e a domanda ADL ha detto che non se ne parla di cessione, ma se arrivasse un'offerta da 130 mln sarebbe irrinunciabile. Se dovesse arrivare davvero è giusto che vada via. I club italiani ormai non possono competere con certe offerte. E per me il Napoli lavora già per il sostituto e Vlahovic sarebbe un buon rimpiazzo. A Napoli dopo Osimhen è un problema arrivare, perchè è mezza squadra".