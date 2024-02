AUDIO - Orlando su Italiano: "A Firenze non può fare meglio, la sensazione è che vada a Napoli"

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', ha detto la sua sui temi del momento l'ex calciatore Massimo Orlando.





Thiago Motta, Prandelli dice che è il n.1 in Italia:

"Sono d'accordo, è quello che mi ha impressionato di più e ha più qualità. E' inteligente, vede il calcio come pochi altri".

Per Milan e Juventus sceglierebbe Conte o Thiago Motta?

"Conte lo metto sempre davanti a tutti. Penso che il Milan ci faccia più di un pensierino su di lui. Se vuoi tornare a vincere l'idea Conte è sempre la migliore, ma una squadra che gioca a calcio così, e organizzata, come il Bologna non la vedo. magari è l'anno che gli gira bene, ma sta facendo vedere di essere su un pianeta diverso. Se deve fare un salto il prossimo anno, Thiago Motta lo vedrei bene alla Juventus perché spero che Conte vada al Milan".

Leggendo i nomi accostati alla Juventus sul mercato, sono adatti per Conte o un altro?

"Conte, per la storia, vuole giocatori più funzionali. Quelli che si sentono bravi, tecnici, ma un po' meno di corsa e che si adattano alle caratteristiche di Conte. Se va alla Juve, sposa un progetto che ha dei problemi, c'è un risanamento ancora da compiere. Per questo dico che la Juve propenda più per Motta".

Il PSG cerca il post-Mbappé. Con chi lo sostituirebbe? Lautaro, Osimhen o Leao?

"Ne prendo due, non solo uno per sostituirlo. Mbappé lì è tutto, esterno, prima punta, creerà un grosso problema la sostituzione. Osimhen credo che sia diretto lì e se fossi in loro proverei anche con Leao, sperando che il Milan rifiuti ma rifiutare certe cifre è difficile".

Guardando la giornata, chi rischia di più?

"Non vedo sorpreso. Sono curioso di vedere se la Juventus si rialza, perché la botta è stata pesante, non tanto il ko contro l'Inter quanto quello contro l'Udinese, arrivato anche per colpe di Allegri. E poi Lazio-Bologna, perchè la Lazio arriva dalla vittoria contro il Bayern e fose il Bologna quest'anno può giocarsi davvero la Champions".

Ha ancora fiducia in Italiano?

"Credo che il rapporto stia finendo. Credo che la società non può garantirgli più di questo tipo di rosa. Ha fatto un grande lavoro in questi tre anni, ma non credo si possa fare meglio. La sensazione è che vada a Napoli".