AUDIO - Orlando su Simeone: "Si fa amare dai tifosi. Ha una cattiveria incredibile"

Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma 'Piazza Affari' a Tmw Radio, parlando anche di Giovanni Simeone: "Ho vissuto i suoi anni a Firenze e sono contento per lui. Veniva molto criticato perché gli veniva detto che davanti alla porta aveva problemi. Sono contento che a Verona si sia rilanciato e che a Napoli stia facendo benissimo. I suoi gol sono pesantissimi, per ora, ed entra con una cattiveria in campo incredibile.