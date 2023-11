AUDIO - Orlando: "Tudor ha carattere ed idee di gioco. Osimhen? Complimenti..."

Nel suo intervento a TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando, ha parlato di Victor Osimhen, che ha confessato di aver rifiutato l'Arabia

Ospiti: Orlando:" Il presidente del Lecce un signore. Tudor allenatore giusto per il Napoli."

Nel suo intervento a TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando, ha parlato di Victor Osimhen, che ha confessato di aver rifiutato l'Arabia in estate decidendo di restare al Napoli dopo aver vinto lo scudetto con la maglia azzurra, nonostante le offerte da capogiro che gli sono arrivate: "Bravo, complimenti, perché in questo momento poteva anche dire me ne vado. Il tempo per andare lì c'è, quindi non è una scelta definitiva. Continuare in Europa e al Napoli gli fa comodo. Il tecnico nuovo? A me piace Tudor, lo trovo caratteriale, ha fatto belle esperienze a Verona e Marsiglia, ha idee di gioco e in quell'ambiente c'è bisogno di un uomo forte. E' quello di cui ha bisogno il Napoli".

Come valuta il gol di Dimarco?

"E' voluto, non c'era nessuno in area. Quanto è migliorato questo ragazzo, è uno degli esterni più forti in Europa".

Che ne pensa del derby di Roma?

"C'era troppa paura, chi perdeva passava 15 giorni d'inferno. Si sono annullati, lo spettacolo lo ha dato il pubblico. Sono rimasto deluso dalla Roma. Ho visto il terrore di perdere, mi è dispiaciuto che non ci abbia neanche provato. Nessun pallone buono per Lukaku e Dybala in certe partite non va".