AUDIO - Paganin: "Il Napoli con un ko con la Juve potrebbe avere un contraccolpo"

Massimo Paganin, ex calciatore e commentatore tv, ha analizzato ai microfoni di 'Maracanà' su Tmw Radio, i temi del momento.





La Juve fa paura al Napoli? " I risultati che sta ottenendo la Juventus fanno sì che la Juve possa essere accreditata per tornare in corsa per lo Scudetto. Una vittoria del Napoli creerebbe un margine buono per la seconda parte di stagione, ma è una stagione anomala. Il Napoli ha perso con l'Inter, si è ripreso subito e ora gioca in casa, che è un fortino quest'anno. La Juve tende a difendersi bene ma gioca contro il miglior attacco. Se vincesse il Napoli sarebbe un vantaggio importante dl punto di vista psicologico. Se vincesse la Juve, il Napoli subirebbe un contraccolpo ".

Juve che sta facendo tanto ma deve recuperare uomini:

"E' stata anche abbastanza fortunata, vedi Cremona, ma è anche questo che determina la forza di una squadra, ottenere grandi risultati con una rosa limitata. Sono mancati giocatori che fanno la differenza".

Lukaku è tornato in campo con l'Inter. Ma come lo vede ora?

"I giocatori così fisici tendono a entrare in forma dopo. Dubbi sul giocatore non ne ho. Può essere anche un allenatore che ti stimola di più, che valorizza più il tuo gioco. Magari Inzaghi gli chiede cose diverse. Delle volte bastano dei piccoli cambiamenti affinchè un giocatore non renda al meglio. Uno come lui deve stare sempre bene, perché non è tecnico. Lukaku mentalmente ha bisogno di stare bene, anche fisicamente. Ha bisogno purtroppo di tempo, ma giocando a singhiozzo è improbabile che possa ritrovare la condizione fisica. E' in difficoltà in questo momento".

Milan, il pari con la Roma è responsabilità di Pioli?

"Non credo si possa dare colpa al mercato o al tecnico. E' una partita. E' una squadra che sta bene dal punto di vista mentale. Ha concesso poco alla Roma e tutto nel finale, può accadere in una stagione di avere piccoli problemi o passi falsi. Forse sul mercato si poteva fare meglio ma ha fatto salti mortali nelle ultime stagioni per essere all'altezza. E sta mantenendo i giocatori più forti".